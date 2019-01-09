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Ердоган: Туреччина не відмовиться від членства в НАТО

Туреччина залишається вірним союзником Альянсу, незважаючи на закупівлі зброї у РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не буде відмовлятися від членства в Північноатлантичному альянсі.
Ердоган: Туреччина не відмовиться від членства в НАТО Фото: EPA/UPG

"Ми не маємо наміру відмовлятися ні від членства в НАТО, ні від своїх союзників", - сказав Ердоган, виступаючи з промовою в Стамбулі 31 серпня, інформує "Інтерфакс-Україна".

Раніше в суботу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу також заявляв, що Туреччина залишається вірним союзником НАТО, незважаючи на закупівлі в РФ систем ППО С-400.

Нагадаємо, напруга між Анкарою і Вашингтоном зросла в зв'язку з придбанням Туреччиною у Росії систем ППО С-400, що робить неприпустимою участь Туреччини в програмі винищувачів-бомбардувальників F35s.

Ердоган погрожує Вашингтону, якщо Туреччина не отримає F-35, то знайде новітні винищувачі в іншому місці. Раніше російська корпорація "Ростех" вже заявила, що може надати Анкарі багатофункціональні винищувачі Су-35.

Вашингтон також заявляв про можливе введення санкцій проти Анкари відповідно до закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

У той же час президент Дональд Трамп пообіцяв Ердогану не вводити санкції проти Туреччини.

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