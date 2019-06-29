Трамп пообіцяв не вводити санкції проти Туреччини за С-400

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Осаці заявив, що Вашингтон не запроваджуватиме санкцій проти Анкари за купівлю зенітно-ракетних комплексів С-400 у Росії.

"Контракт з Росією на закупівлю ЗРК С-400 на стадії постачання. Контракт на стадії постачання відкинути не можна. Подібний крок не личить такій країні, як Туреччина. За часів президентства Обами Туреччина зробила спробу придбати в США ЗРК Patriot. На жаль, Вашингтон не підтримав цієї ініціативи", - сказав Ердоган, повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

За словами глави держави, у ході його зустрічі з президентом США обговорювалося питання можливих санкцій, і Трамп заявив, що цього не станеться.

"Крім придбання російських С-400, Туреччина тепер закуповує в США літаки Boeing компанії Lockheed Martin. Мовиться про купівлю 100 літаків Boeing у Lockheed Martin. У світі, де існує вільна ринкова економіка, потрібно вживати заходів відповідно до цих критеріїв. Крім того, слід наголосити, що Туреччина є стратегічним партнером США. Ніхто не може втручатися в суверенні права Туреччини, і всі знають про це", - сказав Ердоган.

Говорячи про реалізацію проекту з F35, президент повідомив, що Туреччина вже виплатила США 1,4 мільярда доларів.

"Ми отримали чотири винищувачі F-35, вироблені спільними зусиллями. Анкара сподівається отримати ще 116 таких винищувачів. Оплата за них вноситься за обумовленим планом, і виплати вже зроблено. Деякі озвучені в США заяви не збігаються з підходом президента Трампа. Вважаю, що це не завадить нашим двостороннім відносинам, і ми рішуче будемо йти в цьому напрямі", - сказав Ердоган.

Постійний представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчінсон менше як місяць тому сказав, що Туреччина має зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і американськими винищувачами F-35.

Туреччина купує в Росії чотири дивізіони С-400, сума контракту становить $ 2,5 млрд.

Ця угода спричинила занепокоєння на Заході, оскільки Туреччина є членом НАТО, а російські системи протиповітряної зброї не можуть бути інтегровані в оборону Альянсу.

Нагадаємо, що США вимагають від Туреччини анулювати угоду з купівлі ракет у Москві. Туреччина має відмовитися від придбаннязенітно-ракетних комплексів С-400, інакше вона не отримає американські винищувачі F-35.