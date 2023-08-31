Ердоган з путіним зустрінуться в понеділок в Сочі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган і глава росії володимир путін проведуть переговори в понеділок.

Про це повідомляє турецький HurriyetDailyNews.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент росії володимир путін зустрінуться в Сочі 4 вересня", - пише ЗМІ.

Напередодні в москві підтвердили, що зустріч відбудеться незабаром і пройде вона на території росії.