Ердоган з путіним зустрінуться в понеділок в Сочі
31 серпня 2023, 15:13
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Президент Туреччини Реджеп Ердоган і глава росії володимир путін проведуть переговори в понеділок.
Про це повідомляє турецький HurriyetDailyNews.
"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент росії володимир путін зустрінуться в Сочі 4 вересня", - пише ЗМІ.
Напередодні в москві підтвердили, що зустріч відбудеться незабаром і пройде вона на території росії.
Раніше стало відомо, що Ердоган сам поїде до путіна.