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Ердоган з путіним зустрінуться в понеділок в Сочі

31 серпня 2023, 15:13
Ердоган з путіним зустрінуться в понеділок в Сочі
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Президент Туреччини Реджеп Ердоган і глава росії володимир путін проведуть переговори в понеділок.

Про це повідомляє турецький HurriyetDailyNews.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент росії володимир путін зустрінуться в Сочі 4 вересня", - пише ЗМІ. 

Напередодні в москві підтвердили, що зустріч відбудеться незабаром і пройде вона на території росії.

Раніше стало відомо, що Ердоган сам поїде до путіна.
СочіПутінЕрдоган

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