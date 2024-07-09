Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ердоган застерігає НАТО від втягування у війну в Україні

09 липня 2024, 19:11
Ердоган застерігає НАТО від втягування у війну в Україні
Фото: Прямий
Анкара, яка намагається поліпшити військові відносини зі США, навіть зберігаючи зв'язки з росією, визнає, що Україна потребує військової допомоги.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні саміту НАТО у Вашингтоні застеріг союзників від кроків, які буцімто можуть втягнути Альянс у війну, яку рф веде проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Анкара, яка намагається поліпшити військові відносини зі США, навіть зберігаючи зв'язки з росією, визнає, що Україна потребує військової допомоги для самозахисту, але побоюється, що москва може використати збільшення військової допомоги Києву з боку союзників як привід для прямого звинувачення НАТО у розпалюванні війни.

"Розробляючи кроки на підтримку України, ми також зберігаємо нашу принципову позицію не робити НАТО стороною у війні", – заявив Ердоган в аеропорту Анкари перед вильотом до Вашингтона.

Заява президента Туреччини ризикує підірвати зусилля союзників по НАТО продемонструвати єдність у підтримці України на саміті у Вашингтоні.

"Прихильність та підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України відома всім", – сказав Ердоган, маючи на увазі постачання Анкарою Києву безпілотників TB2, а також боєприпасів калібру 155 мм за стандартами НАТО.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та російською федерацією.

НАТОЕрдоганвійна в Україні

Останні матеріали

Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Політика
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 липня 2024, 11:37
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів
Політика
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 00:40
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється