Ердоган застерігає НАТО від втягування у війну в Україні

Анкара, яка намагається поліпшити військові відносини зі США, навіть зберігаючи зв'язки з росією, визнає, що Україна потребує військової допомоги.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні саміту НАТО у Вашингтоні застеріг союзників від кроків, які буцімто можуть втягнути Альянс у війну, яку рф веде проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Анкара, яка намагається поліпшити військові відносини зі США, навіть зберігаючи зв'язки з росією, визнає, що Україна потребує військової допомоги для самозахисту, але побоюється, що москва може використати збільшення військової допомоги Києву з боку союзників як привід для прямого звинувачення НАТО у розпалюванні війни.

"Розробляючи кроки на підтримку України, ми також зберігаємо нашу принципову позицію не робити НАТО стороною у війні", – заявив Ердоган в аеропорту Анкари перед вильотом до Вашингтона.

Заява президента Туреччини ризикує підірвати зусилля союзників по НАТО продемонструвати єдність у підтримці України на саміті у Вашингтоні.

"Прихильність та підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України відома всім", – сказав Ердоган, маючи на увазі постачання Анкарою Києву безпілотників TB2, а також боєприпасів калібру 155 мм за стандартами НАТО.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та російською федерацією.