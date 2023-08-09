Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Ердоган заявив, що прагне відновити і розширити "зернову угоду"

09 серпня 2023, 15:14
Ердоган заявив, що прагне відновити і розширити
Фото: aa.com.tr
За словами Ердогана, контакти щодо перезапуску ініціативи тривають.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду в "розширеному масштабі", закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу для миру у війні рф проти України. 

Про це повідомляє Bloomberg.

"У нас був ще один шанс дізнатися з перших вуст про вимоги та очікування росії під час телефонної розмови з президентом росії владіміром путіним", - заявив Ердоган.

Контакти щодо перезапуску ініціативи "у розширеному масштабі" тривають, але рішення залежить від виконання західними країнами "своїх обіцянок", додав він, не уточнивши, які саме зобов'язання були порушені.

"На жаль, у попередній період принцип лояльності не був дотриманий. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім і на постійний мир", - сказав Ердоган.

Протягом року дії зернової угоди, яка завершилася у липні, росія неодноразово висувала вимоги щодо поліпшення власної торгівлі продуктами харчування та добривами, а також відновлення транзиту аміакопроводом, який проходить через Україну, та підключення Россельхозбанку до системи SWIFT.

Коли росія вийшла з ініціативи минулого місяця, ООН, яка допомагала укладати початкову угоду спільно з Туреччиною, заявила, що агентство "забезпечило прорив у деяких із найскладніших сфер сприяння торгівлі" і працювало з приватними банками та страховими компаніями над пошуком рішень. Експорт зерна з росії високий, а продажі добрив наближаються до повного відновлення, йдеться в повідомленні.

Минулого тижня Ердоган і путін вперше після виходу рф із зернової угоди провели телефонну розмову, щоб обговорити запланований візит глави кремля до Туреччини в кінці цього місяця.

війна в Українізернова угодаЕрдоган

Останні матеріали

Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється