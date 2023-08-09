Ердоган заявив, що прагне відновити і розширити "зернову угоду"

За словами Ердогана, контакти щодо перезапуску ініціативи тривають.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду в "розширеному масштабі", закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу для миру у війні рф проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У нас був ще один шанс дізнатися з перших вуст про вимоги та очікування росії під час телефонної розмови з президентом росії владіміром путіним", - заявив Ердоган.

Контакти щодо перезапуску ініціативи "у розширеному масштабі" тривають, але рішення залежить від виконання західними країнами "своїх обіцянок", додав він, не уточнивши, які саме зобов'язання були порушені.

"На жаль, у попередній період принцип лояльності не був дотриманий. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім і на постійний мир", - сказав Ердоган.

Протягом року дії зернової угоди, яка завершилася у липні, росія неодноразово висувала вимоги щодо поліпшення власної торгівлі продуктами харчування та добривами, а також відновлення транзиту аміакопроводом, який проходить через Україну, та підключення Россельхозбанку до системи SWIFT.

Коли росія вийшла з ініціативи минулого місяця, ООН, яка допомагала укладати початкову угоду спільно з Туреччиною, заявила, що агентство "забезпечило прорив у деяких із найскладніших сфер сприяння торгівлі" і працювало з приватними банками та страховими компаніями над пошуком рішень. Експорт зерна з росії високий, а продажі добрив наближаються до повного відновлення, йдеться в повідомленні.

Минулого тижня Ердоган і путін вперше після виходу рф із зернової угоди провели телефонну розмову, щоб обговорити запланований візит глави кремля до Туреччини в кінці цього місяця.