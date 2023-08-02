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ПОЛІТИКА

Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини – ЗМІ

02 серпня 2023, 14:07
Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини – ЗМІ
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Дата поки невідома.

Президент Туреччини Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором владіміромпутіним. Домовились про візит останнього до Анкари.

Про це повідомляє Hürriyet.

Про що говорили: 

  • Ердоган та диктатор домовились про візит путіна до Туреччини; 
  • Ердоган наголосив на важливості уникнення ескалації напруженості у війні проти України, а також підкреслив важливість "зернової угоди", яку він розглядає як "міст миру";

"Звертаючи увагу на те, що бездіяльність Чорноморської ініціативи протягом тривалого періоду часу не відповідає нічиїм інтересам і що країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна, зазнають найбільшої шкоди, Президент Ердоган зазначив, що ціни на зерно, які знизилися на 23% протягом періоду реалізації ініціативи, зросли на 15% за останні два тижні", - пише видання. 

  • президент Туреччини наголосив на тому, що Анкара докладатиме зусиль для продовження "зернової угоди"; 

Видання зазначає, що "зернова угода" буде обговорена на порядку денному зустрічі президента Туреччини й диктатора. Зокрема Ердоган заявив, що "путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував діяти". 

В липні поточного року росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла безпечно експортувати продовольство з портів Великої Одеси. За словами представника кремля Дмитра Пєскова: "москва готова невідкладно повернутися до угоди, але після того, як будуть виконані умови для країни". 

війнаПутінзустрічЕрдоганзернова угода

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