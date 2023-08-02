Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини – ЗМІ
Президент Туреччини Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором владіміромпутіним. Домовились про візит останнього до Анкари.
Про це повідомляє Hürriyet.
Про що говорили:
- Ердоган та диктатор домовились про візит путіна до Туреччини;
- Ердоган наголосив на важливості уникнення ескалації напруженості у війні проти України, а також підкреслив важливість "зернової угоди", яку він розглядає як "міст миру";
"Звертаючи увагу на те, що бездіяльність Чорноморської ініціативи протягом тривалого періоду часу не відповідає нічиїм інтересам і що країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна, зазнають найбільшої шкоди, Президент Ердоган зазначив, що ціни на зерно, які знизилися на 23% протягом періоду реалізації ініціативи, зросли на 15% за останні два тижні", - пише видання.
- президент Туреччини наголосив на тому, що Анкара докладатиме зусиль для продовження "зернової угоди";
Видання зазначає, що "зернова угода" буде обговорена на порядку денному зустрічі президента Туреччини й диктатора. Зокрема Ердоган заявив, що "путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував діяти".
В липні поточного року росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла безпечно експортувати продовольство з портів Великої Одеси. За словами представника кремля Дмитра Пєскова: "москва готова невідкладно повернутися до угоди, але після того, як будуть виконані умови для країни".