Більшість українців вважає, що для захисту важливіші збільшені поставки зброї, ніж вступ до НАТО – дослідження

Згідно з дослідженням ECFR, більшість українців вважає основою для захисту збільшення поставок зброї та боєприпасів.

Більшість українців вважають, що Україні для захисту від російської агресії потрібен не вступ до НАТО, а щоб союзники більше постачали зброю та боєприпаси. Такі результати опитування наводить аналітичний центр "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR) у своєму дослідженні.

Про це йдеться у звіті ECFR.

"З точки зору того, як вони можуть виграти війну, українці вважають, що отримання більшої кількості зброї та боєприпасів є єдиним значущим способом покращити свої шанси на перемогу", – йдеться у повідомленні.

Якщо посилення постачання зброї та боєприпасів обрали 69% опитаних, то вступ до НАТО стоїть на другому місці з 39%. В тому, що перемогу над Росією забезпечить надсилання військ союзників в Україну впевнені 32% опитаних, а в тому, що перемогу забезпечать політичні зміни в росії – 31%.

Звіт ECFR ґрунтується на опитуванні громадської думки дорослого населення (віком 18 років і старше), проведеному в травні 2024 року в 15 країнах Європи. Загальна кількість респондентів склала 19 566 осіб. В Україні опитування проводилося компаніями Datapraxis та Rating Group (7-12 травня, 1500 респондентів) методом телефонних інтерв'ю з респондентами, відібраними за допомогою випадково згенерованих телефонних номерів. Потім дані були скориговані на основні демографічні показники.