Центральна Азія потрапляє в орбіту Китаю через послаблення російського впливу на тлі війни в Україні – WSJ

Китай та росія пройшли шлях від дружби "без обмежень" до ворогування в Центральній Азії.

Відносини між Китаєм і роосією перебувають на історичному піднесенні, оскільки авторитарні держави об'єдналися, щоб протистояти тому, що вони вважають кампанією Заходу, спрямованою на обмеження їхнього впливу. Але в Центральній Азії, яку москва розглядає як "власний двір", дружба, яку путін і китайський лідер Сі Цзіньпін назвали дружбою "без обмежень", стикається з глобальними амбіціями Пекіна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ця напруженість зберігається на тлі того, що Сі й путін прибули до Казахстану цього тижня на саміт Шанхайської організації співробітництва, регіонального політичного і безпекового блоку. Китай скористався вторгненням в Україну, щоб зменшити традиційні російські сфери впливу. Залежність москви від Пекіна в підтримці російської військової машини змушує її погоджуватися із зазіханнями Китаю і в Центральній Азії, і в Арктиці.

Для царської росії Центральна Азія була схожа на те, чим був Захід для американських першопрохідців: нібито дикою територією для експансії, модернізації та видобутку ресурсів.

Зміна влади в регіоні відбувалася вже багато років, але прискорилася після початку війни в Україні, яку багато хто тут сприйняв як грубе і зловісне порушення територіальної цілісності колишньої радянської республіки. Замість того, щоб підтримати москву, всі п'ять центральноазіатських держав вважали за краще зберегти нейтралітет.

"Китай дає уявлення про майбутнє для Центральної Азії. росія є недалекоглядним політичним режимом, який не інвестує у власні стратегічні цілі Центральної Азії", — сказав Темур Умаров, науковий співробітник Євразійського центру Карнегі росія — Євразія.

Для Китаю і росії, двох сухопутних держав, Центральна Азія стає дедалі важливішою транспортною артерією. Вона дає путіну прямий доступ до ринків Південної Азії. І вона займає центральне місце в ініціативі Сі "Один пояс, один шлях", масштабному інфраструктурному проєкті, який має на меті з'єднати Китай різними сухопутними й морськими шляхами з рештою Євразійського континенту.

Протягом багатьох років між росією та Китаєм існував негласний розподіл праці в регіоні: росія є головним забезпечувачем безпеки, в той час, як Китай зосереджується на розвитку та інвестиціях. Тепер Пекін змінює баланс, використовуючи свій величезний економічний вплив для посилення політичного впливу. Минулого року обсяг торгівлі між Китаєм і Центральною Азією зріс до 98 мільярдів доларів, більш ніж утричі, порівняно з 2016 роком.

"В Узбекистані, найбільш густонаселеній і промислово розвиненій з п'яти пострадянських держав Центральної Азії, у 2023 році Китай витіснив росію з першого місця серед торговельних партнерів. Країна намагається інтегруватися у світову економіку після двох десятиліть ізоляціонізму", — пише газета.