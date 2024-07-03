Десятки демократів розглядають можливість підписати лист з вимогою до Байдена зняти свою кандидатуру – Bloomberg

Це вказує на те, наскільки сильно поширена паніка щодо Байдена у партії.

Представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами неназваного чиновника, можливість такого листа просувають демократи, які балотуються на переобрання "у традиційно демократичних округах". Це вказує на те, наскільки сильно поширена паніка щодо Байдена у партії.

Поки що лише один демократ - Ллойд Доггетт - публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру. При цьому ще кілька членів партії дистанціювалися від президента.

"Я відкидаю думку, що це була погана ніч і все гаразд (мова про дебати Байдена та експрезидента США Дональда Трампа - ред.). Це була погана ніч, і це серйозна ситуація, з якою потрібно розібратися", - заявив у коментарі Bloomberg демократ Майк Куіглі.

У свою чергу один з головних спонсорів кампанії Байдена Чарльз Майєрс зазначив, що події розвиваються "набагато швидше проти президента", ніж він очікував.

"Я думаю, що у них є ще п'ять-шість днів (для рішення щодо кандидата - ред.)", - додав він.

Як писало сьогодні, 3 липня, The New York Times сам Байден засумнівався у своїй можливості продовжувати брати участь у виборах президента.