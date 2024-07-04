Байден і Трамп мають рівні шанси у боротьбі за Білий дім – опитування

Хто б з них не переміг - після закінчення терміну він стане найстарішим президентом США.

Чинний президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп мають рівні шанси у боротьбі за Білий дім.

Про це йдеться у опублікованих результатах опитування Reuters і Ipsos.

Під час опитування кожен кандидат отримав 40% підтримки. У середині червня у такому самому опитуванні результати були 41% на 39% на користь Трампа.

20% респондентів досі не впевнені у тому, кого оберуть на виборах у листопаді.

Результати Байдена можуть зменшити занепокоєння щодо його кандидатури після невдалих для політика дебатів минулого тижня. Дедалі більше демократів закликають Байдена залишити президентську кампанію та дозволити іншому кандидату очолити президентську гонку. Опитування показало, що 32% демократів вважають, що Байден повинен залишити кампанію.

Що стосується дебатів, то 83% демократів і 97% республіканців погодилися, що Байден «спіткнувся» і «здавалося, показав свій вік» під час 90-хвилинного змагання, тоді як лише 58% демократів і 11% республіканців сказали те саме про Трампа.

Вік кандидатів є ключовим питанням цих виборів. Або 81-річний Байден, або 78-річний Трамп - кожен з них стане найстарішим президентом в історії після закінчення другого терміну.

Байден відхилив заклики піти у відставку та охарактеризував свій виступ на дебатах як одноразову помилку.

Віце-президентка Гарріс, на думку демократів, може стати заміною Байдену якщо той відгукнеться на заклик і відмовиться від президентської гонки, хоча вона публічно підтримала президента.

Опитування показало, що Гарріс відстає від Трампа на один пункт: її підтримують 42% проти 43% колишнього президента, що в межах похибки опитування.

В опитуванні Reuters та Ipsos було опитано близько 1000 виборців із похибкою 3,5 відсотка.