Ердоган заявив, що ЄС "гальмуватиме" вступ України і Молдови – Reuters

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган політично "позаздрив" Україні через позитивне рішення на саміті ЄС в Брюселі розпочати перемовини про її вступ до союзу.

Ердоган заявив, що Організація вчинить з Україною та Молдовою аналогічним чином, як і з Анкарою, "загальмувавши" їхні заявки.

Про це пише агентство новин Reuters.

"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, і вони теж будуть у глухому куті. Жодна з цих країн не є Туреччиною", - заявив Ердоган після візиту в Угорщину.

Він натякнув, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС ще з 2005 року і більше заслуговує на цей шанс, аніж Україна.

За його словами, неправильно, що Туреччина "роками чекає" позитивного рішення на свій рахунок.

"Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає біля дверей через політичні перешкоди", - сказав лідер Туреччини.

На його думку, стратегічно та економічно Туреччина має більший потенціал, тому вже давно виборола своє право "бути в ЄС".

"ЄС повинен відступити від цієї помилки зараз", - сказав він.

Заявка Туреччини до ЄС "заморожена" вже протягом багатьох років. Занепокоєння блоку зумовлене кількома причинами: "поганою" ситуацією в Туреччині з правами людини, питаннями щодо регіональної політики, зокрема, у Східному Середземномор'ї, а також питанням Кіпру.

Минулого тижня на саміті лідери ЄС погодилися розпочати переговори про вступ з Україною, навіть незважаючи на те, що вона перебуває в розпалі війни, яку, за словами росії, вона продовжуватиме, доки не досягне своїх цілей.