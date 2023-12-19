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Ердоган заявив, що ЄС "гальмуватиме" вступ України і Молдови – Reuters

19 грудня 2023, 17:17
Ердоган заявив, що ЄС
Фото: Прямий
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган політично "позаздрив" Україні через позитивне рішення на саміті ЄС в Брюселі розпочати перемовини про її вступ до союзу.

Ердоган заявив, що Організація вчинить з Україною та Молдовою аналогічним чином, як і з Анкарою, "загальмувавши" їхні заявки. 

Про це пише агентство новин Reuters.

"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, і вони теж будуть у глухому куті. Жодна з цих країн не є Туреччиною", - заявив Ердоган після візиту в Угорщину.

Він натякнув, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС ще з 2005 року і більше заслуговує на цей шанс, аніж Україна. 

За його словами, неправильно, що Туреччина "роками чекає" позитивного рішення на свій рахунок.

"Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає біля дверей через політичні перешкоди", - сказав лідер Туреччини. 

На його думку, стратегічно та економічно Туреччина має більший потенціал, тому вже давно виборола своє право "бути в ЄС". 

"ЄС повинен відступити від цієї помилки зараз", - сказав він.

Заявка Туреччини до ЄС "заморожена" вже протягом багатьох років. Занепокоєння блоку зумовлене кількома причинами: "поганою" ситуацією в Туреччині з правами людини, питаннями щодо регіональної політики, зокрема, у Східному Середземномор'ї, а також питанням Кіпру. 

Минулого тижня на саміті лідери ЄС погодилися розпочати переговори про вступ з Україною, навіть незважаючи на те, що вона перебуває в розпалі війни, яку, за словами росії, вона продовжуватиме, доки не досягне своїх цілей.

 

ЕрдоганТуреччинаЄвросоюз

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