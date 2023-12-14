ЄС підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною і Молдовою.

Про це голова Європейської ради Шарль Мішель написав в соцмережі X (Twitter).

"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою", - йдеться в дописі.

Також відкриття переговорів потребує згоди всіх лідерів Європекйського Союзу, зокрема й Угорщини, яка, як відомо, до останнього заявляла про спротив такому рішенню.

Нагадаємо, що сьогодні відбувається Саміт ЄС і переговори про вступ та підтримка України на порядку денному.