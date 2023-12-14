Саміт ЄС: Переговори про вступ та підтримка України на порядку денному

ЄС готується прийняти важливі рішення щодо України.

Лідери країн Європейського Союзу на саміті у Брюсселі мають схвалити "сильні рішення" щодо України: схвалити військову, фінансову допомогу, а також початок переговорів щодо вступу до ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє The Guardian.

"В Україні ситуація складна, тому нам потрібні три рішення", - сказав він.

По-перше, потрібне рішення багаторічне рішення EPF (Європейському фонду миру), оскільки Україні потрібна швидка військова допомога, заявив Орпо.

По-друге, потрібне рішення щодо бюджету ЄС, "50-мільярдний інструмент, щоб допомогти Україні", повідомив прем'єр Фінляндії.

"І по-третє, нам потрібне рішення про розширення. Нам потрібен чіткий сигнал усім державам, які бажають стати членами Союзу, про те, що ми готові до переговорів. І ми маємо ухвалити рішення про початок переговорів", - додав Орпо.

Він також заявив, що загроза з боку росії є реальною - "тому нам необхідно розвивати нашу оборонну промисловість".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС має "історичний шанс" для того, щоб ухвалити "дуже сміливе" рішення, що стосується початку переговорів з Україною.

"Історичний шанс. Ми маємо шанс - історичний шанс - прийняти дуже сміливе рішення щодо початку переговорів з Україною та Молдовою. Це в наших руках - ми можемо його використати, але ми можемо змарнувати", - сказав він, прибувши на саміт.

Науседа зазначив, що народ України та Молдови "заслуговує на позитивний результат".

Президент Литви додав, що якщо ЄС буде псувати чи зловживати принципом одноголосності, то все більше будуть запитувати, чому досі рішення приймаються на основі консенсусу.

"Тому для моєї країни, яка виграє від принципу одностайності, оскільки це невелика країна, як, наприклад, Угорщина, дуже важливо дотримуватися цього принципу. Але ми не повинні зловживати цим принципом і … використовувати його дуже правильно і дуже справедливо", - констатував він.

Країни-члени Європейського союзу на саміті повинні сказати "так" принаймні одному рішенню щодо України - ухваленню пакета допомоги на 50 млрд євро або початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

"Я відвідую засідання Європейської ради вже шість-сім років. Це, мабуть, одне з найважливіших, на яких я був присутнім, саме через важливі рішення, які ми повинні прийняти щодо України", - сказав Варадкар.

Як зазначив ірландський прем'єр, найважливішими рішеннями є ухвалення пакета допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"І ми маємо сказати "так" принаймні одному з цих двох, а в ідеалі - обом. Бо Україна в небезпеці. Україна не встоїть без підтримки - і постійної підтримки - як з боку Європейського союзу, так і США. І якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, тоді путін переможе", - наголосив Варадкар.

Кая Каллас, прем’єр-міністр Естонії, сказала журналістам, прибувши на саміт, що "нас чекає довгий день".

Вона сказала, що щойно розмовляла з Віктором Орбаном з Угорщини , і він сказав їй, що "зараз не бачить угоди".

"Ми намагалися – але ми спробуємо ще раз, тому намагайтеся переконувати, намагайтеся домовитися. І тому ще не готовий здаватися. Є різні аргументи, різні пропозиції, а також компроміси", - сказала Каллас, зазначивши, що на додаток до групової дискусії будуть двосторонні зустрічі.

"Ми однозначно повинні досягти якоїсь домовленості. І ми не маємо часу, щоб справді зволікати чи відкладати це в майбутнє. Це, безумовно, поганий сигнал, я сподіваюся, що ми зможемо досягти згоди принаймні щодо деяких елементів, які є на лінії. І оскільки Комісія підготувала звіт, який базується на заслугах – звичайно, це політичне рішення з нашого боку – але ми повинні дотримуватися звіту. Україна виконала критерії для початку переговорів про вступ. А переговори про вступ тривають кілька років, ми знаємо з власної історії", - зазначила Каллас.

На пряме питання, чи проти вступу України до ЄС, Орбан відповів "Ні", додавши, що це питання "процедури".

Орбан заявив, що Україна не виконала всіх семи умов, які ЄС поставив перед початком переговорів про вступ.

"Наразі немає причин вести переговори про членство України", - заявив Орбан після прибуття на саміт у Брюсселі. "Попередні умови не були виконані. Нам доведеться повернутися до цього пізніше", - сказав він, маючи на увазі вибори до Європарламенту у червні наступного року.