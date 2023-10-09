Ердоган збирає уряд для обговорення палестино-ізраїльського протистояння

Сьогодні в Анкарі відбудеться засідання уряду, де першочергово розглянуть конфлікт між Ізраїлем і Палестиною та антитерористичні операції проти Робітничої партії Курдистану.

Про це повідомляє CNN Türk.

"Першочерговим пунктом порядку денного засідання уряду будуть зіткнення між Ізраїлем і організацією ХАМАС у Палестині та операції Ізраїлю проти Гази. Операції проти РПК також стануть одним із важливих питань порядку денного засідання Кабміну", - пише ЗМІ.

Засідання Кабміну планувалося провести в середу, але його терміново перенесли на сьогодні.

Очікується, що міністр національної оборони в ході засідання поділиться останніми подробицями, зокрема щодо останніх операцій по боротьбі з тероризмом.

За результатами засідання уряду президент Реджеп Тайїп Ердоган виступить з заявою.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.