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ПОЛІТИКА

Ердоган: Жодної перспективи миру між росією та Україною немає на горизонті

05 вересня 2023, 17:59
Ердоган: Жодної перспективи миру між росією та Україною немає на горизонті
Фото: Прямий
Збройна агресія рф продовжується і обнадійливої ​​перспективи мирного врегулювання немає, наголосив турецький лідер.

На горизонті немає жодної перспективи миру між росією та Україною, однак Туреччина і надалі готова бути посередником у переговорах.

Про це на пресконференції 5 вересня заявив турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє повідомляє CNN Turk.

Він зазначив, що позиція Анкари щодо війни, яка триває в Україні, є чіткою.

"З першого дня ми захищали мир, діалог і дипломатію. Ми наполегливо працювали, щоб не допустити подальшого кровопролиття. Замість того, щоб посилювати проблему та підливати масла у вогонь, ми намагалися забезпечити, щоб обидві сторони зустрілися на спільній основі. На жаль, війна, яка триває вже 1,5 року, продовжується. На горизонті також немає обнадійливої ​​перспективи миру", - наголосив Ердоган.

Президент додав, що Туреччина готова зробити внесок у мирні переговори та продовжить роль посередника у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька атомна електростанція.

Нагадаємо, президент Туреччини планує обговорити запити росії з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку.

Ердоганвійна в Українірф тероризм

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