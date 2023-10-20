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Есмінець США збив ракети біля узбережжя Ємену

20 жовтня 2023, 09:47
Есмінець США збив ракети біля узбережжя Ємену
Фото: dumskaya.net
Есмінець Військово-морських сил США "USS Carney" перехопив ракети, які могли випустити єменські бойовики.

Про це пише CNN, посилаючись на прес-секретар Пентагону Патрік Райдера. 

"Пентагон поки що не може точно сказати, на що були націлені ракети та безпілотники. Проте відомо, що вони були запущені з Ємену і прямували на північ уздовж Червоного моря, потенційно до цілей в Ізраїлі", - пише видання. 

За словами Райдера, США готові використовувати свою протиповітряну і протиракетну оборону на Близькому Сході для захисту партнерів і своїх інтересів у цьому регіоні.

Ми також писали, що США нададуть $100 млн для гуманітарної допомоги палестинцям.

 

СШАЄменракетиесмінець

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