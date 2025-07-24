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Естонія безстроково заборонила в’їзд Лукашенку і його прибічникам

24 липня 2025, 17:48
Естонія безстроково заборонила в’їзд Лукашенку і його прибічникам
До санкційного списку потрапили 273 особи.

Естонія зробила безстроковими санкції проти режиму Олександра Лукашенка, включно з забороною на в’їзд для самого диктатора та понад 270 його наближених. 

Про це повідомляє естонський портал ERR.

У Таллінні наголошують - репресії не припинились, а підтримка росії з боку мінська лише посилюється.

Відповідну ініціативу подав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Він наголосив, що ситуація з правами людини в Білорусі не зазнала жодного покращення з моменту запровадження санкцій у 2020 році.

"Майже за п’ять років у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо закривати очі на репресії. Санкції мають діяти без обмежень у часі", - заявив Цахкна.

У санкційному списку - 273 особи, серед яких силовики, судді, пропагандисти, високопосадовці та сам Лукашенко, якого Естонія не визнає легітимним президентом.

Естонія вперше запровадила ці санкції після масових протестів у білорусі, що розпочалися в серпні 2020 року через фальсифікації на президентських виборах. З того часу обмеження неодноразово продовжували, але тепер вони стали постійними.

 
Олександр ЛукашенкоБілорусьЕстонія

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