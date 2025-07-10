Естонія депортувала громадянина рф з міркувань безпеки

Він становив загрозу безпеці країни.

Служба внутрішньої безпеки вислала з Естонії ще одного громадянина рф, який потенційно становив загрозу безпеці Естонії.

Про це пише естонський мовник ERR.

Служба внутрішньої безпеки зазначила, що на її прохання поліція вислала з країни громадянина рф Дениса Тені, який "мав контакти з російськими спецслужбами, щоб запобігти загрозі безпеці".

"Ви зруйнували моє життя", – додав він.

Раніше ми писали, що Естонія викликала російського дипломата "на килим".