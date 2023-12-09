Естонія допоможе розблокувати польсько-український кордон

Естонія готова сприяти швидкому вирішенню проблеми на польсько-українському кордоні.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна, передає РАР.

"Польські прикордонні переходи використовуються, зокрема, для доставки життєво важливої гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які підсилюють економіку України. Тому Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення", - підкреслив естонський міністр.

Шиньковський вель Сенк заявив після зустрічі, що Таллінн з розумінням сприйняв пояснення щодо протесту перевізників на кордоні з Україною.

Міністри також обговорили питання початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і збільшення ціни війни для росії, зокрема, через запровадження додаткових санкцій.

"Ми наближаємося до дуже важливого тижня, протягом якого я очікую прогресу на шляху України до ЄС, а також ухвалення 12-го пакету санкцій", - заявила Цахкна.

Він додав, що зусилля з ізоляції росії на міжнародній арені мають продовжуватися.

Цахна висловив вдячність за непохитну підтримку Польщі Україні, в тому числі на її шляху до НАТО і Європейського Союзу.

Станом на вчора на польсько-українському кордоні перебуває близько 3300 вантажівок, триває блокування руху на чотирьох пунктах пропуску.

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