Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія допоможе розблокувати польсько-український кордон

09 грудня 2023, 18:59
Естонія допоможе розблокувати польсько-український кордон
Фото: rbc.ua
Естонія готова сприяти швидкому вирішенню проблеми на польсько-українському кордоні.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна, передає РАР

"Польські прикордонні переходи використовуються, зокрема, для доставки життєво важливої гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які підсилюють економіку України. Тому Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення", - підкреслив естонський міністр.

Шиньковський вель Сенк заявив після зустрічі, що Таллінн з розумінням сприйняв пояснення щодо протесту перевізників на кордоні з Україною. 

Міністри також обговорили питання початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і збільшення ціни війни для росії, зокрема, через запровадження додаткових санкцій.

"Ми наближаємося до дуже важливого тижня, протягом якого я очікую прогресу на шляху України до ЄС, а також ухвалення 12-го пакету санкцій", - заявила Цахкна. 

Він додав, що зусилля з ізоляції росії на міжнародній арені мають продовжуватися.

Цахна висловив вдячність за непохитну підтримку Польщі Україні, в тому числі на її шляху до НАТО і Європейського Союзу.

Станом на вчора на польсько-українському кордоні перебуває близько 3300 вантажівок, триває блокування руху на чотирьох пунктах пропуску.

Ми також писали, що Євродепутати закликають Польщу розбокувати кордон.

 

Естоніякордонпольсько-український кордон

Останні матеріали

Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється