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Євродепутати закликають Польщу розбокувати кордон

09 грудня 2023, 16:24
Євродепутати закликають Польщу розбокувати кордон
Фото: rbc.ua
Група євродепутатів закликала президента Польщі Анджея Дуду і керівників інституцій ЄС вжити заходів для припинення блокування польськими перевізниками кордону з Україною.

Про це литовський євродепутат Андрюс Кубілюс написав в X (Twitter).

"Блокування послаблює здатність України захищатися від російської агресії, оскільки потрібне військове обладнання та товари перевозяться через кордон із Польщею. Це також негативно впливає на доставку гуманітарної допомоги від європейських волонтерів", - йдеться в дописі. 

Депутати звернули увагу Дуди і керівництва ЄС на те, що ситуація на кордоні між Польщею та Україною нагадує блокаду, яку здійснила росія, перекривши вільний доступ до українських портів на Чорному морі.

"Блокада польсько-українського кордону подібна до російської, і неспроможність польського уряду вжити заходів, щоб покласти цьому край, фактично ганьбить людей у всьому ЄС, включаючи Польщу", - написано в заяві.

Європейські політики назвали ситуацію неприйнятною і такою, що служить інтересам кремля та серйозно шкодить репутації не лише Польщі, а і всього Європейського Союзу. 

"Як члени Європейського парламенту ми не можемо мовчки стояти осторонь, коли найважливіша європейська чеснота - солідарність, солідарність із Україною - зазнає шкоди", – йдеться в тексті. 

Також на думку депутатів, відсутність належної реакції на «польську блокаду» слугує поганим прикладом для інших. 

"Рішення щодо спрощення доступу українських вантажівок до ЄС було ухвалено на рівні блоку. Тому дії для вирішення проблеми також мають вживатися на рівні ЄС", – написали депутати. 

Нагадаємо, що вже місяць як польські перевізники повністю заблокували рух на кількох КПП.

 

ПольщакордонЄвродепутати

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