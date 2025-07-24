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Естонія фіксує посилення GPS-перешкод у районі Нарви

24 липня 2025, 16:27
Естонія фіксує посилення GPS-перешкод у районі Нарви
Фото: LB
Спеціалісти виявили нове джерело, з якого надходять сигнали, що спричиняють перебої зв’язку.

Уряд Естонії повідомляє про посилення GPS-перешкод у районі міста Нарва та вздовж узбережжя Нарвської затоки.

Про це інформує естонський мовник ERR.

Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) разом із Департаментом транспорту закликають утриматися від запуску дронів у цій зоні через високий ризик втрати керування.

"У Балтійському регіоні існує два основних джерела GPS-перешкод - Калінінград і Санкт-Петербург. Наразі зафіксовано нове джерело, яке значно впливає на польоти дронів у районі Нарви", - заявили в департаменті. 

Також там додали, що причиною перешкод стало ввімкнення нового радіоглушника за межами Естонії, ймовірно, на території рф.

Попри перешкоди, авіаційні та морські перевезення залишаються безпечними завдяки альтернативним навігаційним системам. Натомість приватні користувачі дронів ризикують втратити техніку або створити небезпеку для інших.

Крім того, поліція і прикордонна служба вже запровадили 5-кілометрову зону заборони на польоти дронів уздовж східного кордону.

GPS-перешкоди в Естонії фіксуються з червня 2023 року, переважно на висотах понад 1500 метрів. Влада зазначає, що технічно усунути їх з естонської території неможливо, оскільки обладнання розміщене за межами країни.

Лишу в минулому місяці ми писали, що над Балтійським морем перебої з GPS: це пов'язують з росією. 

А рік тому російське GPS заглушило сотні рейсів.

 
ЕстоніяРосіяGPS

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