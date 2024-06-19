Естонія готова обговорювати відправку військ в Україну

Влада Естонії готова обговорювати відправку своїх військових в Україну.

Для Таллінна це на "червона лінія", сказала посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми сказали, що готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО або Європейського союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого", - заявила посолка.

Вона додала, що Естонія готувала українських інструкторів у країні.

Крім того, Естонія пропонує збільшити підготовку українських військових в ЄС до 100 тисяч.