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ПОЛІТИКА

Естонія готова першою в ЄС передати Києву російські активи

10 січня 2023, 09:40
Естонія готова першою в ЄС передати Києву російські активи
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія планує до кінця січня нинішнього року створити законодавчу базу, яка б дозволила їй передати Україні російські активи, заморожені Таллінном.

Про це, як повідомило агентство Bloomberg заявив офіційний представник естонського міністерства закордонних справ Міхкель Тамм.

Таким чином, Естонія може стати першою державою Європейського Союзу, яка передасть Києву російські активи, - принаймні інші країни не заявляли про швидке створення такого механізму, наголошує Bloomberg.

Раніше це агентство, посилаючись на джерела в німецькому уряді, повідомило, що про можливу передачу російських активів Україні думають і в Німеччині, де заморозили близько 5 млрд євро. Однак у Берліні чекають консолідованої позиції Євросоюзу та не готові до ризикованих одноосібних кроків, які можуть призвести до хвилі юридичних розглядів.

Загальна сума російських коштів, заморожених Естонією, становить 20 млн. доларів. Загалом Євросоюз заморозив російських активів на 68 млрд євро, причому 90 відсотків цієї суми припадає на Бельгію, Люксембург, Італію, Німеччину, Ірландію, Австрію та Францію.

Раніше повідомлялось, що Естонія виділяє понад 916 тисяч євро на демонтаж радянських військових пам'ятників.

війнаЕстоніясанкціі проти росії

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