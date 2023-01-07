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Естонія виділяє на демонтаж пам'ятників СРСР мільйон євро

07 січня 2023, 16:04
Естонія виділяє на демонтаж пам'ятників СРСР мільйон євро
Фото: Scanpix / Postimees
Естонський уряд виділяє понад 916 тисяч євро на демонтаж радянських військових пам'ятників.

Про це повідомляє DW

Як зазначила речниця уряду Євгенія В'яря, з публічного простору перенесуть пам'ятки, "які загрожують безпеці" країни.

Наприкінці листопада робоча група склала список з 322 пам'ятників з радянською символікою, що підлягають демонтажу. 133 з них установлені в місцях військових поховань. Останки радянських солдатів, які лежать у могилах, перепоховають. Демонтаж не стосуватиметься об'єктів культурної спадщини, які перебувають під охороною.

Дискусія щодо знесення радянських пам'ятників в Естонії та низці інших країн активізувалася у серпні на тлі війни росії проти України. Таким чином у країнах висловлюють протест проти політики москви та ревізіоністських настроїв тих, хто відчуває ностальгію за Радянським Союзом.

У серпні за розпорядженням місцевої влади в Ризі знесли основну частину пам'ятника визволителям радянської Латвії від німецько-фашистських загарбників - 79-метрову стелу. Крім того, в місті після перейменування Московського парку тепер думають про інші назви для вулиць Пушкіна чи Тургенєва.

У жовтні в Польщі демонтували пам'ятники солдатам Червоної армії 1945 року в містах Ґлубчице, Бичина, Боболіце та Сташув.

У листопаді в Литві демонтували радянські скульптури на Антакальніському кладовищі Вільнюса, попри заперечення комітету Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини. А в грудні суд дозволив знести в литовській столиці "Дім Москви".

Раніше повідомлялось, що Естонія пропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту.

ЄСЕстоніядемонтаж пам'ятників

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