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Естонія пропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту

05 січня 2023, 20:17
Естонія пропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту
Фото: з вільних джерел
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив у четвер, що необхідно ще сильніше знизити чинну максимальну ставку цін на російську нафту.

Про це повідомляє Postimees.

"Ми бачимо, що ця цінова стеля спрацювала, вона не спричинила жодної глобальної паливної кризи. Отже, з нашого боку буде розумним зробити крок і клопотати про те, щоб знизити цю цінову стелю в 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на російську нафту зараз нижча за цю цінову стелю", – сказав Рейнсалу.

Країни Європейського Союзу домовилися про цінову стелю в грудні минулого року. За словами міністра, за пропозицією Естонії та Польщі її регулярно переглядатимуть, причому вперше – вже у середині січня.

Крім того, як зауважив очільник МЗС, Естонія дотримується тієї позиції, що західні країни мають знайти правові способи використати заморожене російське майно, зокрема резерви російського центробанку, для підтримки України. 

"Якщо поглянути на пропорції, то вони чітко показують, що допомога, надана всім західним світом за минулий рік, істотно менша від заморожених активів", – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз на 90% скоротив поставки російської нафти.

Також ми писали, що за даними Bloomberg, обсяги поставок сирої нафти з росії наприкінці 2022 року впали до мінімуму.

Естоніянафта рфЄС

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