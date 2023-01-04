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Поставки російської нафти впали до мінімуму 2022 року – Bloomberg

04 січня 2023, 09:41
Поставки російської нафти впали до мінімуму 2022 року – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Поставки російської нафти впали до найнижчого рівня за 2022-й рік протягом останніх чотирьох тижнів року, адже санкції Заходу обмежують експорт рф у відповідь на її вторгнення в Україну. Скоротилися вантажі і до Китаю, Індії та Туреччини.

Про це пише Bloomberg

Загальні обсяги морських перевезень нафти з росії знизилися на 117 тисяч барелів на день до 2,615 млн барелів у середньому за чотири тижні. Ці показники є найнижчими за рік. 

І поки постачання до Європи майже повністю припинилися, до Азії вони теж скоротилися. Йдеться про вантажі, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини – трьох країн, які стали єдиними великими покупцями переміщених російських поставок, – впав за чотири тижні до 30 грудня в середньому до 2,42 млн барелів на день.

Це призвело до скорочення припливу грошей до військової скарбниці Кремля і причина – обʼєднання санкцій G7 та Європейського Союзу, покликаних покарати рф за вторгнення в Україну у лютому минулого року.

У порушенні потоків із чорноморських та тихоокеанських портів минулого місяця також зіграли шторми. Окрім цього, негативну для росії роль відіграв брак суден для перевезення вантажів на більші відстані, які потрібні після заборони ЄС на морський імпорт сирої російської нафти.

Через ембарго ЄС вантажні рейси стали набагато більш тривалими – наразі подорож займає в середньому 31 день із балтійських портів до Індії порівняно з сімома днями з тих же терміналів до Роттердаму. Це чинить додатковий тиск на і без того обмежений флот суден, власники яких готові перевозити російські вантажі. Тож росія все більше залежить від власних суден і так званого "тіньового флоту", який складається із зазвичай старих суден, що належать невеликим і мало відомим компаніям. 

Раніше повідомлялось, що через санкції росія вилучає з Фонду нацдобробуту по $4-5 мільярдів щомісячно.

Європавійнасанкціїембаргонафта рф

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