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Естонія хоче патрулювати на кораблях підводний кабель

27 грудня 2024, 15:03
Естонія хоче патрулювати на кораблях підводний кабель
Фото: DW
Міноборони Естонії оголосило, що планує захищати зв'язок військовими засобами.

Патрульні судна ВМС Естонії від сьогодні охоронятимуть підводний кабель Estlink 1, який забезпечує енергетичні зв'язки між Естонією і Фінляндією. 

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

"Звичайно, слідство має з'ясувати всі деталі розриву кабелю Estlink 2 і кабелів зв'язку, але наше завдання – негайно послати чіткий сигнал, що ми готові захищати зв'язок між Естонією і Фінляндією також і військовими засобами", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він додав, що після розриву Estlink 2 важливо зберегти енергетичний зв'язок між Естонією та Фінляндією і забезпечити захист критично важливої інфраструктури.

"Рано вранці ми відправили в дорогу групу, яка почне патрулювання на Estlink 1. Крім того, ми перебуваємо в активному контакті з фінським флотом і фінською прикордонною службою і діємо скоординовано", - сказав заступник командувача ВМС і капітана флоту Юхан-Еліас Сельямаа

Естонські військово-морські сили направлять до кабелю Estlink 1 корабель Raju.

Зранку , 27 грудня, фахівці повідомили про вихід з ладу чотирьох кабелів зв'язку у Балтійському морі.

 

Естоніябалтійське морекабелі

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