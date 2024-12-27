Естонія хоче патрулювати на кораблях підводний кабель

Міноборони Естонії оголосило, що планує захищати зв'язок військовими засобами.

Патрульні судна ВМС Естонії від сьогодні охоронятимуть підводний кабель Estlink 1, який забезпечує енергетичні зв'язки між Естонією і Фінляндією.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

"Звичайно, слідство має з'ясувати всі деталі розриву кабелю Estlink 2 і кабелів зв'язку, але наше завдання – негайно послати чіткий сигнал, що ми готові захищати зв'язок між Естонією і Фінляндією також і військовими засобами", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він додав, що після розриву Estlink 2 важливо зберегти енергетичний зв'язок між Естонією та Фінляндією і забезпечити захист критично важливої інфраструктури.

"Рано вранці ми відправили в дорогу групу, яка почне патрулювання на Estlink 1. Крім того, ми перебуваємо в активному контакті з фінським флотом і фінською прикордонною службою і діємо скоординовано", - сказав заступник командувача ВМС і капітана флоту Юхан-Еліас Сельямаа

Естонські військово-морські сили направлять до кабелю Estlink 1 корабель Raju.

Зранку , 27 грудня, фахівці повідомили про вихід з ладу чотирьох кабелів зв'язку у Балтійському морі.