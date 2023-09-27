Естонія хоче перейменувати російський Калінінград

В парламенті Естонії запропонували розглянути можливість використання назви Кенігсберг замість Калінінграда естонською мовою.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Комітет дійшов висновку, що від використання Калінінграда радянських часів в естонській мові слід відмовитися, і замість неї слід використовувати історичну назву Кенігсберг", - заявив голови комітету у закордонних справах Марко Міхкельсон.

Також члени комітету на засіданні зазначили, що для міста Кінгіссепа в росії було б доцільно використовувати більш ранню назву Ямбург або Яама.

Комісія у закордонних справах обговорила питання назви у зв’язку з постановою парламенту "Пропозиція Уряду республіки щодо прийняття історичної, естонської назви Кеніґсберґа", внесеною фракцією Естонської консервативної народної партії, яку комісія продовжить обговорювати у жовтні.

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