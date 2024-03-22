Естонія хоче використати всі заморожені активи для оборони України

Міністр розкритикував той факт, що країни ЄС не хочуть торкатися цих коштів.

Під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Der Standart.

"Дохід - це лише невеликий, але важливий крок для нас. Але ми також хочемо самі використовувати заморожені активи", - заявив він.

Міністр розкритикував той факт, що країни ЄС не хочуть торкатися цих коштів.

"Я не розумію, як політики, які хочуть бути переобраними, хочуть пояснити це своїм платникам податків".

Цахкна також відкинув юридичні побоювання, які раніше висловлювали інші країни.

"Я переконаний, що юридично можливо передати заморожені російські активи Україні. Що зараз відсутнє в Європі, так це політична воля", - заявив він.

Голова банку Латвії заявив, що ЄС врешті-решт доведеться конфіскувати російські активи, якщо хоче, щоб Україна перемогла