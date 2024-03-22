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ПОЛІТИКА

ЄС врешті-решт доведеться конфіскувати російські активи, якщо хоче, щоб Україна перемогла – голова банку Латвії

22 березня 2024, 10:03
ЄС врешті-решт доведеться конфіскувати російські активи, якщо хоче, щоб Україна перемогла – голова банку Латвії
Стоп росія
Конфіскація ризикована, але репутація євро не залишиться неушкодженою, якщо Європа дозволить росії перемогти.

Західні політики повинні перестати турбуватися про фінансові та юридичні наслідки вилучення доходів із заморожених російських активів для озброєння України.

Про це заявив голова Банку Латвії Мартінш Казакс, повідомляє Politico.

Він підкреслив, що європейським політикам необхідно визнати, що агресія росії становить набагато більший ризик для європейської економіки.

"Звичайно, кошти агресора мають бути використані. У геополітичному сенсі українцям потрібні гроші, і ми повинні їх надати - це в наших спільних інтересах", - заявив Казакс.

Він додав, що питання в тому, "чи стягувати податки зі своїх громадян, чи використовувати активи агресора... Якщо війна буде довгою, кровопролитною і надзвичайно дорогою, в якийсь момент вам доведеться залізти в активи".

ЄЦБ послідовно виступає проти використання заморожених активів рф на купівлю зброї, а високопоставлені чиновники стверджують, що такий крок може порушити міжнародні закони, які гарантують недоторканність активів центрального банку, що зберігаються в іноземних резервах. Це, своєю чергою, може поставити під загрозу довіру до євро.

Але цей аргумент має обидві сторони, сказав Казакс. Він зазначив, що якщо дозволити українським військовим діям вичерпати фінансування, підстьобуючи російську агресію і, зрештою, дозволивши їй здобути перемогу, це матиме ширший вплив на європейський авторитет, що, зі свого боку, вплине на євро, а отже, на цінову і фінансову стабільність, яка є основною метою ЄЦБ.

"Якщо наше стримування росії буде слабким, а напад вийде за межі України... це зробить Європу менш авторитетною. Так що з точки зору міжнародної ролі євро (арешт активів, - ред.) матиме свої наслідки, але альтернатива буде ще гіршою", - підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини підтримує ідею спрямувати прибутки від заморожених активів росії для озброєння України.

конфіскаціярф тероризмактиви рфвійна

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