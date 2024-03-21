Канцлер виступає "за" ідею спрямувати прибутки від заморожених активів росії для озброєння України

Олаф Шольц вважає рішення про використання прибутків від заморожених російських активів потужним меседжем для путіна.

Про це заявив канцлер Німеччина Олаф Шольц перед початком саміту ЄС в четвер, передає агенція Укрінформ.

Шольц сказав, що він з колегами обговорять під час цієї зустрічі дуже конкретні питання щодо підтримки України.

"Що стосується прибутків від заморожених російських активів, які нікому не належать і можуть бути використані ЄС... На мою думку, вони мають бути спрямовані насамперед на забезпечення необхідних Україні для її оборони озброєнь…Для мене важливо, щоб ми дали цим грошам чітке спрямування", - сказав він

За словами канцлера, це буде це сигналом путіну: він помиляється, якщо думає, що партнери втомляться підтримувати України.

Шольц назвав важливим проривом досягнуті в Парижі домовленості щодо того, шо боєприпаси будуть закуповуватися не лише в Європі, де відбувається наразі розширення виробництва, а і по всього світу.

Завдяки чеській ініціативі процес має відбуватися швидше, а за рахунок засобів Фонду European Peace Facility амуніція буде купуватись за межами Європи.

"Питання підтримки України ніколи не варто сприймати легковажно", - додав Шольц.

Він вважаєа, що залишається незмінно важливим те, що партнери повинні жорстокій агресії протиставити щось, чим можна підтримати Україну – фінансово, підтримкою бюджету, грошима на відбудову, але насамперед - постачанням зброї. Канцлер нагадав про лідерство його держави в цьому питанні, яка надала або пообіцяла військову підтримку загалом на 28 млрд євро.

"Це дуже багато, але всі європейські країни мають зробити значний внесок", - підсумував німецький політик.

Також Шольц бачить помітні кроки в цьому напрямку і вн назвав добрим посланням те, що ЄС просувається з процесом розширення.

Днями стало відомо, що Чехія наразі доставила в Україну 300 тисяч снарядів.