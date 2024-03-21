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Канцлер виступає "за" ідею спрямувати прибутки від заморожених активів росії для озброєння України

21 березня 2024, 15:48
Канцлер виступає
Олаф Шольц
Олаф Шольц вважає рішення про використання прибутків від заморожених російських активів потужним меседжем для путіна.

Про це заявив канцлер Німеччина Олаф Шольц перед початком саміту ЄС в четвер, передає агенція Укрінформ.

Шольц сказав, що він з колегами обговорять під час цієї зустрічі дуже конкретні питання щодо підтримки України.

"Що стосується прибутків від заморожених російських активів, які нікому не належать і можуть бути використані ЄС... На мою думку, вони мають бути спрямовані насамперед на забезпечення необхідних Україні для її оборони озброєнь…Для мене важливо, щоб ми дали цим грошам чітке спрямування", - сказав він

За словами канцлера, це буде це сигналом путіну: він помиляється, якщо думає, що партнери втомляться підтримувати України. 

Шольц назвав важливим проривом досягнуті в Парижі домовленості щодо того, шо боєприпаси будуть закуповуватися не лише в Європі, де відбувається наразі розширення виробництва, а і по всього світу. 

Завдяки чеській ініціативі процес має відбуватися швидше, а за рахунок засобів Фонду European Peace Facility амуніція буде купуватись за межами Європи. 

"Питання підтримки України ніколи не варто сприймати легковажно", - додав Шольц. 

Він вважаєа, що залишається незмінно важливим те, що партнери повинні жорстокій агресії протиставити щось, чим можна підтримати Україну – фінансово, підтримкою бюджету, грошима на відбудову, але насамперед - постачанням зброї. Канцлер нагадав про лідерство його держави в цьому питанні, яка надала або пообіцяла військову підтримку загалом на 28 млрд євро.

"Це дуже багато, але всі європейські країни мають зробити значний внесок", - підсумував німецький політик. 

Також Шольц бачить помітні кроки в цьому напрямку і вн назвав добрим посланням те, що ЄС просувається з процесом розширення.

Днями стало відомо, що Чехія наразі доставила в Україну 300 тисяч снарядів.

 

Німеччинаозброєнняактиви рф

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