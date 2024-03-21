Канцлер виступає "за" ідею спрямувати прибутки від заморожених активів росії для озброєння України
Про це заявив канцлер Німеччина Олаф Шольц перед початком саміту ЄС в четвер, передає агенція Укрінформ.
Шольц сказав, що він з колегами обговорять під час цієї зустрічі дуже конкретні питання щодо підтримки України.
"Що стосується прибутків від заморожених російських активів, які нікому не належать і можуть бути використані ЄС... На мою думку, вони мають бути спрямовані насамперед на забезпечення необхідних Україні для її оборони озброєнь…Для мене важливо, щоб ми дали цим грошам чітке спрямування", - сказав він
За словами канцлера, це буде це сигналом путіну: він помиляється, якщо думає, що партнери втомляться підтримувати України.
Шольц назвав важливим проривом досягнуті в Парижі домовленості щодо того, шо боєприпаси будуть закуповуватися не лише в Європі, де відбувається наразі розширення виробництва, а і по всього світу.
Завдяки чеській ініціативі процес має відбуватися швидше, а за рахунок засобів Фонду European Peace Facility амуніція буде купуватись за межами Європи.
"Питання підтримки України ніколи не варто сприймати легковажно", - додав Шольц.
Він вважаєа, що залишається незмінно важливим те, що партнери повинні жорстокій агресії протиставити щось, чим можна підтримати Україну – фінансово, підтримкою бюджету, грошима на відбудову, але насамперед - постачанням зброї. Канцлер нагадав про лідерство його держави в цьому питанні, яка надала або пообіцяла військову підтримку загалом на 28 млрд євро.
"Це дуже багато, але всі європейські країни мають зробити значний внесок", - підсумував німецький політик.
Також Шольц бачить помітні кроки в цьому напрямку і вн назвав добрим посланням те, що ЄС просувається з процесом розширення.
Днями стало відомо, що Чехія наразі доставила в Україну 300 тисяч снарядів.