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Естонія надала новий пакет допомоги Україні, до якого увійшов, зокрема, мобільний шпиталь Role 2

27 лютого 2023, 09:56
Естонія надала новий пакет допомоги Україні, до якого увійшов, зокрема, мобільний шпиталь Role 2
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про черговий пакет допомоги, перебуваючи в Києві.

Серед допомоги польовий мобільний шпиталь Role 2.

Про це з’явилась інформація на сайті МО.

"Хочу запевнити, що Естонія допомагатиме Україні виграти цю війну. Маю нагоду оголосити про черговий пакет допомоги вашій державі, який включатиме важливі речі для ЗСУ", - сказав міністр Естонії. 

Під час візиту естонської делегації до Києва вчора МО Естонії поінформував, що до нового пакета допомоги входить польовий мобільний шпиталь Role 2, який рятуватиме життя українських захисників на фронті. 

Символічний ключ від третього шпиталю, переданого Україні Естонією, Нідерландами та Норвегією, Певкур вручив міністру оборони України Олексію Резнікову, написано на сайті. 

Загальна сума допомоги Україні від Естонії вже перевищила 1% ВВП країни. Саме тому очільник міноборони Естонії закликав інші західні країни наслідувати приклад його країни та нарощувати допомогу Україні.

"Нещодавно на рівні країн Європейського Союзу ми ініціювали термінову підтримку української оборони одним мільйоном артилерійських снарядів 155 калібру. Робимо все, щоб Україна отримала більше боєприпасів, обладнання, спорядження та іншої потрібної допомоги", - заявив Певкур.

Вчора стало відомо, що в Україну з візитом прибув міністр оборони Естонії.

війнаЕстоніядопомогаrole2

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