Естонія намагалась затримати одне з суден "тіньового флоту" рф
Військово-морські сили Естонії пробували затримати танкер з нафтою, який прямував до росії і перебуває під санкціями Британії.
Про це інформує агенція Reuters із посиланням на заяву естонських ВМС.
Подія сталась ще у вівторок, поруч з островом Найссаар, що неподалік Таллінна.
Естонські ВМС повідомили, що судно йшло без прапора.
Командувач ВМС Іво Варк доповів, що естонські військові зв'язались із ним по радіо о 15:30, адже судно йшло "без національної приналежності" і Естонія "була зобов’язана перевірити документи та правовий статус судна".
Екіпаж корабля відмовився співпрацювати із Естонією і відтак ВМС країни супроводжували його до російських вод.
Днями ми писали, що Британія запровадить масштабні санкції проти "тіньового флоту" росії.