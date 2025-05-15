Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія намагалась затримати одне з суден "тіньового флоту" рф

15 травня 2025, 12:05
Естонія намагалась затримати одне з суден
Фото: rbc.ua
ВМС Естонії повідомили, що корабель йшов без прапора.

Військово-морські сили Естонії пробували затримати танкер з нафтою, який прямував до росії і перебуває під санкціями Британії.

Про це інформує агенція Reuters із посиланням на заяву естонських ВМС. 

Подія сталась ще у вівторок, поруч з островом Найссаар, що неподалік Таллінна. 

Естонські ВМС повідомили, що судно йшло без прапора.

Командувач ВМС Іво Варк доповів, що естонські військові зв'язались із ним по радіо о 15:30, адже судно йшло "без національної приналежності" і Естонія "була зобов’язана перевірити документи та правовий статус судна".

Екіпаж корабля відмовився співпрацювати із Естонією і відтак ВМС країни супроводжували його до російських вод.

Днями ми писали, що Британія запровадить масштабні санкції проти "тіньового флоту" росії.

 

ЕстоніяТіньовий флот рф

Останні матеріали

Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню Кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню Кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється