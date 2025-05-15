Естонія намагалась затримати одне з суден "тіньового флоту" рф

ВМС Естонії повідомили, що корабель йшов без прапора.

Військово-морські сили Естонії пробували затримати танкер з нафтою, який прямував до росії і перебуває під санкціями Британії.

Про це інформує агенція Reuters із посиланням на заяву естонських ВМС.

Подія сталась ще у вівторок, поруч з островом Найссаар, що неподалік Таллінна.

Естонські ВМС повідомили, що судно йшло без прапора.

Командувач ВМС Іво Варк доповів, що естонські військові зв'язались із ним по радіо о 15:30, адже судно йшло "без національної приналежності" і Естонія "була зобов’язана перевірити документи та правовий статус судна".

Екіпаж корабля відмовився співпрацювати із Естонією і відтак ВМС країни супроводжували його до російських вод.

Днями ми писали, що Британія запровадить масштабні санкції проти "тіньового флоту" росії.