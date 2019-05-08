Естонія не визнаватиме паспорти РФ, видані жителям Донбасу "Це повністю суперечить духу Мінських угод"

Міністерство закордонних справ Естонії 5 серпня прийняло рішення не визнавати російські паспорти жителів Луганської і Донецької областей України, видані після 24 квітня 2019 року, якщо власники документу раніше не були громадянами РФ.

Фото: frontnews.eu

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства. "Це додаткова спроба підірвати незалежність України і закріпити нестабільну ситуацію з безпекою в Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення Росії висловлює наше принципове засудження таких спроб Росії", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Рішення набуває чинності з моменту прийняття. Нагадаємо,що головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що вже понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти, значну частину з цих осіб українські правоохоронці вже ідентифікували.

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