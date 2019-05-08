ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство закордонних справ Естонії 5 серпня прийняло рішення не визнавати російські паспорти жителів Луганської і Донецької областей України, видані після 24 квітня 2019 року, якщо власники документу раніше не були громадянами РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Естонія не визнаватиме паспорти РФ, видані жителям Донбасу
"Це повністю суперечить духу Мінських угод"
Фото: frontnews.eu
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.
"Це додаткова спроба підірвати незалежність України і закріпити нестабільну ситуацію з безпекою в Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення Росії висловлює наше принципове засудження таких спроб Росії", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Рішення набуває чинності з моменту прийняття.
Нагадаємо,що головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що вже понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти, значну частину з цих осіб українські правоохоронці вже ідентифікували.
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