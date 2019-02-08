На Донбасі понад 13 тисяч людей отримали російські паспорти, - Матіос

На даний момент значна частина жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифікована.

"У нас є повна картина, нами зараз - в процесі слідства - встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької і Луганської областей - це великі цифри. ...На даний момент ми фактично володіємо ситуацією по більше 13 тисячах осіб - значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування", - повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю "НВ".

Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють в законний спосіб, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, вже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.

Нагадаємо, громадянство Росії за спрощеною схемою отримали близько семи тисяч жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, варішення щодо громадянства зараз чекають ще 30 тисяч людей.

Напередодні спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що дії Росії щодо прискореного надання громадянства жителям українських районів Донецької і Луганської областей суперечать зусиллям із досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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