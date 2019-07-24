Громадянство Росії отримали близько семи тисяч жителів окупованого Донбасу, - Голубєв
Голубєв додав, що не бачить проблеми, якщо ці люди переїдуть у його регіон, йдеться в "Інтерфакс".
За словами чиновника, у Ростовській області є 47 700 вакансій — це удвічі більше, ніж зареєстрованих безробітних.
Напередодні спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що дії Росії щодо прискореного надання громадянства жителям українських районів Донецької і Луганської областей суперечать зусиллям із досягнення миру на Донбасі.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.
Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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