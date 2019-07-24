Громадянство Росії отримали близько семи тисяч жителів окупованого Донбасу, - Голубєв

Громадянство Росії за спрощеною схемою отримали близько семи тисяч жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, варішення щодо громадянства зараз чекають ще 30 тисяч людей.

Голубєв додав, що не бачить проблеми, якщо ці люди переїдуть у його регіон, йдеться в "Інтерфакс".

За словами чиновника, у Ростовській області є 47 700 вакансій — це удвічі більше, ніж зареєстрованих безробітних.

Напередодні спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що дії Росії щодо прискореного надання громадянства жителям українських районів Донецької і Луганської областей суперечать зусиллям із досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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