Богдан не знає, як знімок його заяви про звільнення з’явився в інтернеті

Глава Офісу Президента Андрій Богдан підтвердив, що писав заяву на звільнення, але каже, що не знає, як її знімок з’явився в інтернеті

На запитання, чи є у нього бажання звільнитися, Богдан відповів: "Бажання моє мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент".

"Заяву писав, усі писали. Як вона з’явилася в інтернеті, не знаю. Може — журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація якихось спецслужб", — сказав Богдан, йдеться в "Укрінформ".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

Напередодні прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала "чутками" інформацію про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.

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