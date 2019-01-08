Богдан подав заяву про відставку з посади голови ОП, - ЗМІ

Глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.

Заява була подана президенту Володимиру Зеленському сьогодні, 1 серпня, овідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело в ОП.



Фото: thebabel.net

За даними джерел LIGA.net, це було умовою американської сторони для зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

У США, як відомо, йде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

Нагадаємо, після призначення Богдана на посаду глави Адміністрації президента Мін'юсті заявили, що новий глава АП підпадає під дію закону про очищення влади. Заступник міністра юстиції заявив, що статус цієї посади не має значення, адже профільний "Закон про очищення влади" чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу.

Пізніше "Адміністрація президента" була перейменована на "Офіс президента" і формально претензії до люстраційних вимог були зняті.

На сайті електронних петицій до глави держави було зареєстровано дві петиції з вимогою відставки Богдана, обидві вони набрали достатню кількість підписів, щоб потрапити на розгляд президенту. Першу петицію Зеленський відхилив, друга ще перебуває на розгляді.