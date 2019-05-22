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У Зеленського кажуть, що Богдан не підпадає під люстрацію

За законом – підпадає
Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка пояснив, чому очільник АП Андрій Богдан не підпадає під закон про люстрацію.
У Зеленського кажуть, що Богдан не підпадає під люстрацію Андрій Богдан

"Закон про очищення влади не поширюється на посади в органах державної влади. Адміністрація президента не є органом державної влади в адміністрація немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті", - розповів він у кулуарах Верховної Ради 22 травня, інформує "Українська правда".

"Очевидно, що голова адміністрації, заступники глави не мають посад в апараті, не є державними службовцями і вони не виконують жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію абсолютно чіткий – позиція глави адміністрації не підпадає під його межі", - додав він.

Водночас, у п.5 ст.2 закону "Про очищення влади" йдеться про те, що під люстрацію підпадає глава Адміністрації президента.

Богдан двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. 

За законом, він не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року).

Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив головою АП  Андрія Богдана.

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22 05 2019 15:24
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