Президент зобов’язав мажоритарника з Франківщини знайти 175 мільйонів на дороги
"Не тільки Космач. Мені сказали, що у 5 містечках немає зовсім дороги і не було", - сказав президент, йдеться в "УП".
Він попросив екс-голову Івано-Франківської ОДА Олега Гончарука розповісти, де немає доріг, які дороги за останні роки відремонтували і скільки треба коштів на будівництво шляхів у згаданих 5 містечках.
Щодо доріг відповів голова села Космач, вказавши, що треба 175 мільйонів гривень.
Після цього Зеленський близько 3 хв поговорив за мажоритарником і зобов’язав його знайти 175 мільйонів.
"175 мільйонів вам потрібно, і все буде нормально? Я бачу пана Іванчука (Андрій Іванчук, нардеп 8 скликання, обраний від "Народного фронту", і депутат ВР 9 скликання, обраний як самовисуванець – ред.). Ви ж стали депутатом, я чув. Ви зря сюда прийшли. Ви ж тут народились? Ви ж з Коломиї? Дуже добре. 175 мільйонів гривень є?", - звернувся Зеленський до Іванчука.
Той відповів, що гроші на дороги закладали у бюджеті.
"Причому тут бюджет? Що ви до того бюджету? Ви від нього вже відрізані, ви ж в курсі. Інші люди прийшли. 175 мільйонів можете допомогти? Просто таке чоловіче питання", - сказав президент.
"У нас немає такого бюджету, щоб побудувати зараз усі дороги. Але ми хочемо допомогти людям. Ви мажоритарник, вас переобрали. Ви можете найти 175 мільйонів, допомогти?" - додав Зеленський.
На це Іванчук почав розповідати про проблеми у 88-му окрузі, де він обирався.
"175 мільйонів – це нічого. Я в принципі можу назвати прізвища людей, яких ви знаєте, у яких ці гроші є. На сніданок, обід та вечерю. Ну допоможіть, ну журналісти вас знімають. До вас буде повага. Допоможете?", - вкотре спитав Зеленський.
"Я інший округ представляю, але я допоможу", - врешті сказав Іванчук.
"175 мільйонів. Допоможете! Одне - я вас тільки прошу – якщо ви мене обдурите (а ви не можете!) – я дам всі ваші телефони і адреси всім селянам того містечка – вони до вас прийдуть. Я не просто так. Не обманюйте. Питання вирішене", - підсумував президент.
Варто відзначити, що Іванчук обирався по 88-му виборчому округу. Село Космач, яке згадував Зеленський, як село без доріг, розташоване у 89-му виборчому окрузі, де переміг мажоритарник від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський представив нового голову Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля.
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