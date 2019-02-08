В Укрзалізниці заблокували всі тендери на купівлю пального

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов зазначив, що компанія вважає такі дії маніпуляціями та не скориться погрозам. Для вирішення ситуації там вирішили закупити пальне на договірних засадах без оголошення тендеру.

"На сьогодні в Укрзалізниці заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики", — повідомив Кравцов, йдеться в "Громадське".

"В такій екстраординарній і критичній ситуації ми йдемо на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою. 2 роки тому ми вже мали подібний досвід", — повідомив Кравцов.

Він додав, що до процедури з купівлі пального Укрзалізницею долучать представників НАБУ та СБУ у якості спостерігачів.

Напередодні стало відомо, що Укрзалізниця не буде закуповувати вишиванки та рушники на 1,53 мільйона гривень.

Нагадаємо, філія "Центр сервісного забезпечення" "Укрзалізниці" за результатами тендеру підписала два контракти на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 мільйона гривень.

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