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Зеленський познайомив із новим очільником Івано-Франківщини

Президент Володимир Зеленський представив нового голову Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля
На сайті глави держави опубліковані два укази: про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Марії Савки та призначення Шмигаля.
Зеленський познайомив із новим очільником Івано-Франківщини Денис Шмигаль

"Хочу вам представити нову людину. Дуже потужний менеджер. І я вам особисто дуже заздрю. Івано-Франківщині заздрю. Обирати голів ОДА дуже важко, бо або немає кадрів, або немає грошей на хороші кадри", - сказав Зеленський, йдеться в "УП".

"Тому таких людей, які є, як ми, не хочу казати про патріотизм, але людей, які хочуть зробити щось гарне для України, за той невеликий термін, таких політичних волонтерів, дійсно не так багато. І це одна з таких людей", - додав він. 

Після цього президент представив Шмигаля, як  голову Івано-Франківської ОДА.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго").

До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.

Напередодні Кабінет Міністрів погодив призначення директора Бурштинської ТЕС Дениса Шмигаля, яка входить у ДТЕК Ріната Ахметова, головою Івано-Франківської обладміністрації.

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