ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів погодив призначення директора Бурштинської ТЕС Дениса Шмигаля, яка входить у ДТЕК Ріната Ахметова, головою Івано-Франківської обладміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін погодив менеджера Ахметова на посаду голови Івано-Франківської області
Денис Шмигаль з 2018 року керував Бурштинською ТЕС
Денис Шмигаль
"Сьогодні відбулося моє узгодження", - розповів Шмигаль розповів журналістам після засідання уряду, повідомляє LB.ua.
Денис Шмигаль народився 1975 року у Львові. Навчався в Львівській політехніці, яку закінчив у 1997 році.
У 2009-2013 роках працював на керівних посадах у Львівській ОДА.
Після Майдану був заступником начальника Головного управління Міндоходів у Львівській області.
З січня 2018 року є директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго").
Нагадаємо, окружна виборча комісія №105 у місті Щастя, де програв брат Медведчука, перераховує голоси.
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