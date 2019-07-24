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Кабмін погодив менеджера Ахметова на посаду голови Івано-Франківської області

Денис Шмигаль з 2018 року керував Бурштинською ТЕС
Кабінет Міністрів погодив призначення директора Бурштинської ТЕС Дениса Шмигаля, яка входить у ДТЕК Ріната Ахметова, головою Івано-Франківської обладміністрації.
Кабмін погодив менеджера Ахметова на посаду голови Івано-Франківської області Денис Шмигаль

"Сьогодні відбулося моє узгодження", - розповів  Шмигаль розповів журналістам після засідання уряду, повідомляє LB.ua.

Денис Шмигаль народився 1975 року у Львові. Навчався в Львівській політехніці, яку закінчив у 1997 році.

У 2009-2013 роках працював на керівних посадах у Львівській ОДА.

Після Майдану був заступником начальника Головного управління Міндоходів у Львівській області.

З січня 2018 року є директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго").

Нагадаємо, окружна виборча комісія №105 у місті Щастя, де програв брат Медведчука, перераховує голоси.

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