В окрузі міста Щастя, де програв брат Медведчука, проведуть перерахунок голосів
Відзначається, що в Новоайдарський відділ поліції звернувся член ОВК, який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою комісії, йдеться в LB з посиланням на повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ.
"У повідомленні заявник зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку 100% голосів на всіх шести виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105, і встановлені результати виборів, але, за словами заявника, обробка протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилась ", - йдеться в повідомленні.
Даний факт зареєстрований. В даний час комісія проводить перерахунок голосів.
Для охорони громадського порядку поблизу ОВК задіяні 45 поліцейскіх.В даний час на сайті ЦВК міститься така інформація: після обробки 100% електронних протоколів перемагає представник партії "Опозиційний блок" Вікторія Гриб (39,58%). На другому місці - представник партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Медведчук (31,7%).
Сергій Медведчук народився 25 березня 1959 року в селищі Абан Абанського району Красноярського краю СРСР. Він є президентом ТОВ "Керамбуд". Його брат Віктор - кум президента РФ Володимира Путіна.
Вікторія Гриб є керівником напряму зі сталого розвитку "ДТЕК Енерго".
Нагадаємо, брат Віктора Медведчука Сергій програв на виборчому окрузі на Луганщині представниці "Опозиційного блоку", яка працює в компанії "ДТЕК ЕНЕРГО" олігарха Ріната Ахметова.
Так, перемогу тут отримала Вікторія Гриб — керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО". Вона набрала 1 852 голоси, або 39,58%.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія всього на 83,33% опрацювала протоколи на 105 виборчому окрузі, де балотується брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – Сергій Медведчук.
Брат Медведчука займає другу позицію, його випереджає представниця "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб.
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