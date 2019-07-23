ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія всього на 83,33% опрацювала протоколи на 105 виборчому окрузі, де балотується брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – Сергій Медведчук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК другий день не може порахувати маленький округ брата Медведчука
Брат Медведчука займає другу позицію, його випереджає представниця "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб
Фото: electioninfo.org.ua
Округ в Луганській області складається всього з 6 дільниць, не дивлячись на це, ЦВК наразі опрацювала 83,33% протоколів, повідомляє "Українська правда".
Брат Медведчука займає другу позицію, його випереджає представниця "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб. Між Гриб і Медведчуком різниця всього у 6,14% або ж у 232 голоси.
За представницю "Оппоблоку" проголосували 1470 громадян на Луганщині, а за Медведчука з "Опозиційної платформи – За життя" - 1238 осіб.
За даними ЦВК, брат Медведчука - президент ТОВ "Керамбуд", а Гриб - керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".
Нагадаємо, що висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Нальотов переміг на виборах у 144 окрузі в Полтаві.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2019 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн