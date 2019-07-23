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ЦВК другий день не може порахувати маленький округ брата Медведчука

Брат Медведчука займає другу позицію, його випереджає представниця "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб
Центральна виборча комісія всього на 83,33% опрацювала протоколи на 105 виборчому окрузі, де балотується брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – Сергій Медведчук.
ЦВК другий день не може порахувати маленький округ брата Медведчука Фото: electioninfo.org.ua

Округ в Луганській області складається всього з 6 дільниць, не дивлячись на це, ЦВК наразі опрацювала 83,33% протоколів, повідомляє "Українська правда".

Брат Медведчука займає другу позицію, його випереджає представниця "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб. Між Гриб і Медведчуком різниця всього у 6,14% або ж у 232 голоси.

За представницю "Оппоблоку" проголосували 1470 громадян на Луганщині, а за Медведчука з "Опозиційної платформи – За життя" - 1238 осіб.

За даними ЦВК, брат Медведчука - президент ТОВ "Керамбуд", а Гриб - керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".

Нагадаємо, що висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Нальотов переміг на виборах у 144 окрузі в Полтаві.

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