ПОЛІТИКА НОВИНИВисуванець партії "Слуга народу" Дмитро Нальотов переміг на виборах у 144 окрузі в Полтаві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мамай і Каплін програли вибори в Полтаві висуванцеві "Слуги народу"
Дмитро Нальотов набрав понад 41% голосів виборців
Дмитро Нальотов
Нальотов набрав 41,88%, або 24 863 голоси виборців за результатами підрахунку 82,35% електронних протоколів дільничних комісій. Найближчий його суперник, самовисуванець, ексмер Полтави Олександр Мамай набрав 17% голосів, депутата Ради Сергія Капліна підтримали 10,72% виборців, інформує LB.ua.
Нальотов народився 28 квітня 1985 року в Полтаві, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в Полтаві. Він займається підтримкою функціонування атракціонів і тематичних парків.
Додамо, що ЦВК порахувала майже 93% протоколів: "Батьківщина" обійшла "Європейську солідарність".
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