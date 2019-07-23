Мамай і Каплін програли вибори в Полтаві висуванцеві "Слуги народу" Дмитро Нальотов набрав понад 41% голосів виборців

Висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Нальотов переміг на виборах у 144 окрузі в Полтаві.

Дмитро Нальотов

Нальотов набрав 41,88%, або 24 863 голоси виборців за результатами підрахунку 82,35% електронних протоколів дільничних комісій. Найближчий його суперник, самовисуванець, ексмер Полтави Олександр Мамай набрав 17% голосів, депутата Ради Сергія Капліна підтримали 10,72% виборців, інформує LB.ua. Нальотов народився 28 квітня 1985 року в Полтаві, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в Полтаві. Він займається підтримкою функціонування атракціонів і тематичних парків. Додамо, що ЦВК порахувала майже 93% протоколів: "Батьківщина" обійшла "Європейську солідарність".

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