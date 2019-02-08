Чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під вартою до листопада
"Адвокати та обвинувачені вважають неправомірним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", — йдеться у повідомленні, інформують в "Громадське" з посиланням на Facebook сторінку "Кримської солідарність".
Напередодні суддя Таганського районного суду Москви Юлія Смоліна 29 липня призначила штрафи в розмірі 20 тисяч рублів 18 кримчанам, які були затримані під Верховним судом Росії 11 липня, де вони зібралися на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
Нагадаємо, біля будівлі суду, де розглядали апеляцію в "справі Хізб ут-Тахрір", московські правоохоронці затримали учасників пікету на підтримку засуджених кримських татар. Пікетувальники були в білих футболках з написами "Припиніть репресії проти кримських татар" і тримали в руках плакати зі словами протесту проти безправ'я щодо засуджених співвітчизників.
Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" були затримані в результаті масових обшуків у будинках кримських татар мусульман в Бахчисараї, 12 травня 2016 року.
Після затримання Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов були поміщені в СІЗО в Сімферополі, де перебували 2 роки за сфабрикованими і необґрунтованими звинуваченнями. У травні 2018 року справу було передано в Північно-Кавказький окружний військовий суд, кримчан етапували з Сімферополя в російський Ростов.
24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді м Ростов-на-Дону відбулося заключне судове засідання щодо фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", на якому було оголошено вирок першої бахчисарайської групи. Рішенням суду всі четверо кримських татар мусульман були визнані винними в скоєнні злочинів.
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