Суд у Москві оштрафував 18 кримчан, затриманих під Верховним судом Росії

Суддя Таганського районного суду Москви Юлія Смоліна 29 липня призначила штрафи в розмірі 20 тисяч рублів 18 кримчанам, які були затримані під Верховним судом Росії 11 липня, де вони зібралися на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Під час судових засідань захист постійно вимагав забезпечити змагальність процесу, запросивши сторону звинувачення, а також викликати для допиту свідків з числа співробітників поліції. Суд відхилив всі ці клопотання, повідомляє Крим.Реалії.

Кримчани, щодо яких був суд, на засідання не з'явилися, але надали письмові пояснення.

Адвокати звернули увагу суду на той факт, що несанкціоновані збори тривали 1 хвилину і 15 секунд, після чого пікетники виконали вимоги поліції і прибрали атрибутику, і також, на їхню думку, неправильну кваліфікацію правопорушення.

11 липня Верховний суд Росії на три місяці скоротив вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".

Енверу Мамутову, який був визнаний організатором "Хізб ут-Тахрір" в Бахчисараї, суд зменшив термін відбування покарання на три місяці - з 17 років у колонії строго режиму до 16 років і 9 місяців. Відповідно решта фігурантів - Ремза Меметов, Рустем Абільтаров і Зеврі Абсеітов отримали 8 років і 9 місяців строгого режиму замість 9 років.

Нагадаємо, біля будівлі суду, де розглядали апеляцію в "справі Хізб ут-Тахрір", московські правоохоронці затримали учасників пікету на підтримку засуджених кримських татар. Пікетувальники були в білих футболках з написами "Припиніть репресії проти кримських татар" і тримали в руках плакати зі словами протесту проти безправ'я щодо засуджених співвітчизників.

Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" були затримані в результаті масових обшуків у будинках кримських татар мусульман в Бахчисараї, 12 травня 2016 року.

Після затримання Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов були поміщені в СІЗО в Сімферополі, де перебували 2 роки за сфабрикованими і необґрунтованими звинуваченнями. У травні 2018 року справу було передано в Північно-Кавказький окружний військовий суд, кримчан етапували з Сімферополя в російський Ростов.

24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді м Ростов-на-Дону відбулося заключне судове засідання щодо фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", на якому було оголошено вирок першої бахчисарайської групи. Рішенням суду всі четверо кримських татар мусульман були визнані винними в скоєнні злочинів.