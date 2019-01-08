ГПУ викликала на допиту голову Державної судової адміністрації

Холоднюка планують допитати 9 серпня 2019 року об 11 год як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів

Генеральна прокуратура викликала на допиту голову Державної судової адміністрації й "Селянської партії України" — Зеновія Холоднюка.

Холоднюка планують допитати 9 серпня 2019 року об 11 год як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів, повідомляє прес-служба ГПУ.

Раніше на допит викликали омбудсмеку Людмилу Денісову.

Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро разом з управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури прийшли з обшуками в Окружний адміністративний суд Києва. Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та низки інших відомств.

У НАБУ та ГПУ наголосити, що це загроза національній безпеці.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи й вирішить, підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно пройшли обшуки, однак раніше керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.