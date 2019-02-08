Зеленський підтвердив, що Богдан хоче звільнитися

Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

"Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", – заявив Володимир Зеленський, йдеться на сайті президента.

Також Президент зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

Напередодні прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала "чутками" інформацію про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.

Нагадаємо, після призначення Богдана на посаду глави Адміністрації президента Мін'юсті заявили, що новий глава АП підпадає під дію закону про очищення влади. Заступник міністра юстиції заявив, що статус цієї посади не має значення, адже профільний "Закон про очищення влади" чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу.

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